Mouvement financier mondial: La famille Rothschild vend toutes ses fiducies

La Banque Rothschild, contrôlée depuis l’époque napoléonienne par la célèbre famille du même nom, a mis toutes ses activités fiduciaires en vente dans un nombre d’actions presque sans précédent.

Selon l’agence Reuters, en quelques lignes, le président, Alexandre de Rothschild, qui a pris ses fonctions, par hasard cette année, a décidé de vendre toutes les activités fiduciaires détenues par la plus grande banque familiale au monde, connue pour contrôler l’émission d’argent dans le monde : Réserve fédérale, Banque mondiale, Banque centrale européenne… et quelques dizaines de banques nationales supplémentaires.

Cette gigantesque vente – dont le prix est tenu secret – est annoncée pour être achevée dans les premiers mois de 2019. Si nous tenons compte du fait que nous sommes en novembre 2018, nous constatons que l’ampleur de l’opération est une exécution de toute urgence. En général, ces types d’opérations – bien qu’aucune ne soit connue de cette ampleur – durent généralement des années.

D’autre part, les Rothschild ont également refusé de révéler qui est l’acheteur de la grande quantité de fiducies mises en vente. Montant que nous ne connaissons pas en détail, mais qui doit être énorme puisqu’il a constitué la base des opérations de la famille pendant plus de 250 ans.

Curieusement, le communiqué de presse de Reuters se termine en rappelant à tous que la Rothschild Bank s’est caractérisée par l’exécution de grandes opérations telles que le financement en Grande-Bretagne de la guerre contre Napoléon.

On connaît aussi l’affiliation juive des Rotschild, qui ont financé la création de l’Etat d’Israël, et qui ont même un boulevard à Tel Aviv en leur nom.

( Note ExoPortail : L’opération intervient quelques mois après les réprimandes adressées à l’entité zurichoise du groupe et à sa filiale Rothschild Trust par le régulateur suisse. La Finma a annoncé cet été que toutes deux «ont gravement enfreint les prescriptions suisses en matière de blanchiment d’argent» et que «ces manquements sont intervenus dans le cadre de relations d’affaires et de transactions liées au cas de corruption présumée touchant le fonds souverain malaisien 1MDB».

Rothschild & Co ne se prononce pas sur un lien avec le scandale 1MDB qui a éclaboussé plusieurs fleurons de la finance suisse. «A la suite d’une revue stratégique de notre activité de [gestion de] fortune privée, nous avons décidé de nous concentrer sur la croissance de nos opérations de gestion de fortune, déclare simplement dans un communiqué Alexandre de Rothschild, président exécutif de la banque depuis quelques mois. Dans un environnement changeant, nous pensons que l’activité fiduciaire peut être menée avec plus de succès dans une structure indépendante.»

Face aux mises en cause récurrentes du secret bancaire des places offshore et à l’heure où la Suisse s’ouvre à l’échange d’informations fiscales, les trusts font figure de moutons noirs. Créées au nom de l’optimisation patrimoniale et de la protection des avoirs des clients (qui sont transférés à des bénéficiaires), ces sociétés écran peuvent aussi servir à contourner le fisc et la loi. Une adaptation de dernière minute à la restructuration financière mondiale à venir à savoir L’événement et la réinitialisation financièrement ? Autre chose ?)

Source : http://www.alertadigital.com/2018/11/04/terremoto-financiero-mundial-la-familia-rothschild-vende-todos-sus-fideicomisos/ / https://www.rothschildandco.com/fr/actualites/communique-de-presse/2018/10/24/rothschild-and-co-signs-agreement-sale-of-trust-business/

Traduction : ExoPortail

